Ghirelli: "Senza il pubblico e senza sponsor il sistema rischia di saltare"

La serie C è finita. Una finale Playoff bellissima, dove non è mancato nulla. Il giovane talento che piace a mezza serie A, il grande campione sceso di categoria, il bel gioco, un allenatore che ha sorpreso tutti, belle parate, gol d'autore, il ritorno in B di una nobile decaduta.

C'è stato proprio tutto. Però qualcosa è mancato. Ed erano i tifosi. “Cosa sarebbe stata la finale play-off Reggiana-Bari giocata al San Nicola o allo stadio Città del Tricolore col pubblico?”, si è chiesto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto in diretta nell'ultima puntata di C Piace. E questa domanda se la sono fatta un po' tutti pensando anche al futuro.

"Senza pubblico e quindi senza sponsor il sistema rischia di saltare è il paese rischia di impoverirsi", ha detto Ghirelli.

E senza pubblico, senza serie C sarebbe un bel disastro e il perché lo spiega sempre Ghirelli:"La nostra serie C, per come è organizzata, rappresenta l'Italia dei comuni".

A parziale rassicurazione è intervenuto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che durante un'intervista a Radio Rai, ha lanciato la bomba: "Se la curva dei contagi ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi".