Girone D: scintille in Carpi-Prato, bene Ravenna e Sammaurese, ko Imolese e Forlì

Si compie in maniera surreale il 3-2 del Carpi sul Prato. 92°, c'è un biancorosso a terra e i toscani la mettono fuori. La rimessa dovrebbe essere una consegna di palla al portiere e tutti si fermano: tutti tranne Saporetti che indisturbato infila Balducci a tu per tu per il gol vittoria. È caccia all'uomo immediata, che prosegue subito dopo un'ultima azione altrettanto incredibile, perché quando Gemignani carica da fuori per il pari Cecotti salva sulla linea. Gli emiliani completano la furbata e scappano verso gli spogliatoi, con gli infuriati azzurri che vanno a prenderli all'imbocco del tunnel per un regolamento di conti proseguito al sicuro dalle telecamere. Carpi che era andato in allungo con Verza, che ribadisce in gol dopo la falciata di Balducci su Saporetti, e Forapani, che capitalizza la combinazione tra Lahrib e lo stesso Saporetti. Quindi la rimonta del Prato con i diagonali in buca d'angolo di Tedesco, imbeccato da Marangon, e con Addiego Mobilio, liberatosi di Calanca con una spallata apparentemente fallosa.

Esordio positivo al 50% per le romagnole: bene il Ravenna, che con la bordata da fuori di Manno regola 1-0 la Pistoiese, e la Sammaurese, che travolge 4-0 il Certaldo. L'ex Fiorentino Pacchioni che la sblocca su invenzione di Montesi e nella ripresa fa doppietta su suicidio di Gargiulo. Nel mezzo c'era stato l'allungo col rigore di Campagna, il sigillo finale invece è un colpo di classe di Lombardi, finta e destro sul palo lungo.

Viceversa, cadono l'Imolese, con Corsi che capitalizza gli errori di Ballanti e Nannetti per l'1-0 Mezzolara, e il Forlì, battuto 2-1 dal Progresso. Selleri la sblocca con una punizione nel sette e poi s'inventa il corridoio per il gol da tre punti di Di Piedi; inutile il momentaneo di Merlonghi, una stoccata rasoterra su assist di Gaiola.

L'unica X del turno è l'1-1 tra Lentigione, avanti col tocco di Formato sull'uscita a farfalle di Manfrin, e Sangiuliano, che impatta col cross di Vassallo per il volante di Cinelli. Il Sant'Angelo invece passa 3-1 a Corticella: pasticcio difensivo e Mecca la sblocca, mentre il bis è un gran mancino dal limite di Bramante. Altrettanto lodevole il destro a giro dell'accorcio di Farinelli, seguito, da lì a poco, dal sigillo rossoblu di Gobbi.

Infine, 3-2 dell'Aglianese sul Borgo San Donnino, partito con la paperissima di Frattini che costa a Vecchi l'autorete. Rossi la riprende su rigore, dopodiché i neroverdi fuggono col colpo da biliardo di Marino, su assist di Santarpia, e con la spaccata di Simonetti, sull'angolo di Gabbianelli prolungato da Lika. Al Borgo riesce solo ad accorciare col capolavoro di Bingo, una sassata quasi dalla linea di fondo premiata dalla sponda del palo.