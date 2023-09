Gubbio e Perugia partono con una X, ok Pontedera

Dopo essere stata una delle rivelazioni dello scorso anno, il Pontedera parte alla grande anche nella nuova stagione superando la neopromossa Sestri Levante con un gol per tempo. Match che si sblocca al minuto numero 26, ed è anche il primo gol del Girone B: serie di rimpalli in area ligure, Nicastro si gira e Anacoura ci mette una pezza poi non può nulla sul tap-in di Delpupo che porta avanti i granata. Nella ripresa arriva il definitivo 2-0 del Pontedera con la splendida punizione di Ianesi: traiettoria perfetta, potente e precisa. I toscani chiudono i conti a 20 minuti dalla fine e incamerano i primi 3 punti stagionali.

Uno a testa, invece, per Gubbio e Pineto. Esordio positivo per la squadra allenata da Amaolo, alla prima assoluta in Serie C nella loro storia. Mezzo passo falso per i rossoblu, nonostante il vantaggio firmato Udoh: l'ex Cesena approfitta al meglio della genialata di Di Massimo e supera Tonti con lo scavetto. Il Pineto però ha il merito di non mollare, restare in partita e trovare l'1-1 ai -15: staffilata di Lombardi da fuori, Vettorel respinge come può e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Pellegrino che fa esplodere il settore ospiti.

Inizia con un pareggio anche il Perugia che, dopo la vicenda Lecco, dovrà ripartire dalla C. In casa di una Lucchese rinnovata dal calciomercato estivo, il Grifone non va oltre lo 0-0. Eppure sono i rossoneri a sfiorare il vantaggio con la traversa colpita da Pinna. Nel finale, invece, è Chiorra a chiudere la saracinesca e salvare tutto, prima su Bartolomei e poi su Seghetti.