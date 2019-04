Era molto interessante capire se la Triestina nutriva ancora speranze di serie B diretta o se la testa è già orientata alla post season. Il pareggio maturato al Barbetti toglie ogni dubbio. Troppo lontano il Pordenone per sprecare energie per rincorrere. Frascatore al traversone, la sfera prende un effetto particolare e va ad accarezzare la traversa. E' la Triestina di Pavanel ad andare vicina al vantaggio. Ci prova anche l'ex Sud Tirol Costantino, la torsione di testa è potente ma centrale, blocca Marchegiani. Casiraghi, approfitta di un disimpegno errato, ma la conclusione è debole e non può creare problemi a Boccanera. I problemi Boccanera se li crea da li a poco, quando Casiraghi batte una punizione che viene alzata a campanile da Bariti, l'uscita del portiere della Triestina non ha bisogno di tanti commenti, Maini spedisce dentro a porta sguarnita. Il portiere probabilmente ingannato dall'effetto strano del pallone colpito da Bariti, perde completamente il contatto con la sfera. Uscita goffa per non dire di più e Gubbio in vantaggio. Che la Triestina abbia già la testa orientata alla post season è evidente anche nell'azione che porta al raddoppio: Bariti, giornata da dimenticare per lui, appoggio sbagliato, ne approfitta Casiraghi per lanciare Chinellato che solo davanti a Boccanera non sbaglia. Dopo un'ora di gioco è 2-0 Gubbio e sembrava tutto deciso. Qui bisogna capire se si sveglia la Triestina o si addormenta il Gubbio. Granoche di testa, anche Marchegiani non fa una grande figura in uscita, Granoche di testa dimezza le distanze. Due minuti dopo Espeche inspiegabilmente tocca la palla con la mano, senza motivo e l'arbitro concede il giusto calcio di rigore trasformato dallo stesso Pablo Granoche . Nel finale meglio la Triestina galvanizzata dal pareggio ma il risultato non cambierà più. Al Barbetti di Gubbio, Gubbio – Triestina 2-2 è un pareggio che fa felici tutti