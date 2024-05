Il derby è del Vicenza, battuto 2 a 0 il Padova

Vicenza - Padova

Quasi undicimila spettatori sulle tribune del Menti per Vicenza-Padova, gara d'andata dei quarti di finale dei play-off di serie C. Oddo si affida al tridente con Liguori, Bortolussi e Valente. Vecchi risponde con il tandem offensivo formato da Ferrari e Pellegrini.

Al Vicenza bastano 10 minuti per sbloccare il derby. Suggerimento di Della Morte per la sponda di Costa che mette al centro dove Ferrari anticipa tutti e infila la porta di Donnarumma. Quattordicesimo gol stagionale per l'attaccante italo-argentino.

Il Vicenza ci riprova poco dopo, sempre sull'asse Della Morte - Costa - Ferrari con la conclusione del centravanti biancorosso, deviata in angolo. Per vedere il Padova bisogna attendere il minuto 34. Bella giocata di Bortolussi per Varas che dal limite e di prima intenzione, mette fuori di un soffio.

Secondo tempo e dopo una manciata di minuti arriva il raddoppio. Assist di Pellegrini sul secondo palo per Talarico che centra in pieno la traversa, sulla ribattuta Ferrari, ben appostato, deposita in rete il pallone del 2 a 0. Davvero micidiale in area di rigore l'attaccante di Stefano Vecchi che manda in delirio il pubblico vicentino.

Il Padova prova a reagire e sulla punizione di Cretella è bravissimo Confente a togliere il pallone dall'incrocio dei pali. L'ultima emozione a 4 minuti dal termine quando Cretella ci riprova dai 25 metri e la palla si stampa sulla base del palo. Il Vicenza vince 2 a 0 ed ipoteca la semifinale. Al Padova servirà un'impresa, sabato all'Euganeo, per evitare una clamorosa eliminazione.