Manita Germania all'esordio: 5-1 alla Scozia, brillano Wirtz e Musiala

Comincia nel migliore dei modi l'Europeo per i padroni di casa della Germania che dilagano a Monaco di Baviera contro la Scozia. Finisce 5-1 per i tedeschi, trascinati dalle stelle Wirtz e Musiala. Sono i due talenti di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco ad aprire la contesa. La Scozia resta anche in 10 per il fallo killer di Porteous, Havertz trasforma il rigore del 3-0. Nella ripresa la festa della Mannschaft si chiude con le reti di Fullkrug ed Emre Can. Nel mezzo, fa tutto la Germania perché il gol della bandiera scozzese è in realtà un'autorete di Rudiger. Primi 3 punti per Kroos e compagni nel Girone A, alle 15 si gioca Ungheria-Svizzera.