Rogo in tipografia a Ravenna, un avvocato riminese fra gli indagati

Cinque persone sono state raggiunte da un avviso di conclusione indagine legato al rogo che la notte tra il 17 e il 18 ottobre scorso, nell'imminenza dell'asta, aveva parzialmente distrutto la storica 'Tipografia Moderna' alle porte di Ravenna. In particolare, come riferito da due quotidiani locali, una amministratrice della società cooperativa che aveva in uso il locale e un affarista sono accusati di incendio in concorso. E tutti e cinque di turbativa d'asta continuata in concorso per avere cercato, con varie manovre, secondo le indagini della polizia coordinate dal pm, Angela Scorza, di impedire che il locale venisse aggiudicato all'asta. Tra gli indagati figurano due avvocati: uno del Foro di Ravenna e l'altro di quello di Rimini.