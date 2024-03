Il Gubbio batte la Torres e il Cesena vede la serie B

Il Gubbio per consolidare la zona play-off e riscattare la sconfitta contro il Sestri Levante, la Torres per tenere aperto il duello promozione con il Cesena. Braglia si affida a Di Massino, Udoh e Bernardotto, ospiti con la consolidata coppia offensiva formata da Scotto e Fischnaller. La prima opportunità è di marca ospite con il sinistro di Scotto bloccato facilmente da Vettorel. Ancora Torres con il tentativo, fuori misura, di Zambataro. Poco prima della mezz'ora, ci prova Bernardotto, c'è la potenza non la precisione. La ripresa si apre con il sinistro di Lora, nessun problema per l'estremo difensore rosso-blu.

Con il passare dei minuti cresce il Gubbio, diagonale di Udoh che non trova il bersaglio. Ci prova ancora Scotto, destro insidioso ma Vettorel si distende e respinge. La gara si decide all'ora di gioco. Ripartenza micidiale dei rosso-blu, con la progressione e il diagonale vincente firmato Gabriele Bernardotto. Terza rete in campionato per l'attaccante di Piero Braglia. La reazione sarda con il sinistro a fil di palo di Nunziatini. Insiste la Torres con il colpo di testa di Scotto, neutralizzato da Vettorel che poi è decisivo nel salvare porta e risultato sul colpo di testa di Ruocco. Al Barbetti il Gubbio batte la Torres per 1 a 0 e domani il Cesena, in caso di vittoria contro il Pescara, può conquistare matematicamente la promozione in serie B.