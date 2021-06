Oggi è anche il giorno di Hakan Calhanoglu che dopo l'arrivo a Milano ieri sera, questa mattina ha svolto le prime visite mediche a Rozzano. Nel primo pomeriggio il calciatore turco è arrivato al Coni per l’idoneità. Per poi raggiungere la sede dell'Inter intorno alle 15:30 per firmare il contratto triennale che lo legherà all’Inter. Contratto da 5 milioni di euro a stagione.