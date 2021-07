Italia- Spagna: ci si gioca l'accesso alla finale degli Europei

Oggi è il giorno di Italia – Spagna, la prima semifinale di questi Europei che andrà in scena dal Wembley, a Londra. Il ct Azzurro Roberto Mancini conferma per 10/11 la rosa che venerdì sera ha battuto il Belgio 2-1 grazie alle reti di Barella e Insigne: l'unico cambio è in difesa, dove Emerson sostituisce l'infortunato Leonardo Spinazzola e partirà per la seconda volta da titolare in questo torneo. A difendere i pali dell'Italia il titolarissimo Donnarumma, con Chiellini e Bonucci centrali; sulle fasce Di Lorenzo ed Emerson Palmieri, a centrocampo confermati Barella, Verratti e Jorghino, mentre in attacco le due ali Chiesa e Insigne agiranno con Ciro Immobile per cercare di creare quanti più pericoli possibili alla Spagna. Le Furie Rosse di Luis Enrique non recuperano Pablo Sarabia: al suo posto pronto a partire dal primo minuto Dani Olmo. Unai Simon in porta, rientra al centro della difesa Laporte con Pau Torres, sugli esterni Azpilicueta e Jordi Alba; confermato il centrocampo che ha battuto ai rigori la Svizzera con Koke, Pedri e Sergio Busquets, in avanti la punta è lo juventino Alvaro Morata supportato da Olmo e Ferran Torres. Dirige la gara il tedesco Felix Brych.