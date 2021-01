L'Imolese si è persa per strada

Raccontare dell'Imolese è un mistero buffo fatto praticamente di due campionati in uno. La partenza a tutto gas aveva illuso un po' tutti, ma più che i risultati lusinghieri (ben tre vittorie nelle prime 5 uscite) erano le prestazioni di squadra a fare sognare gli ottimisti e giurare gli altri un campionato dal sereno in su. E questo gol di Stanco (poi finito ai margini e fuori dal progetto) valeva sul campo del Fano l'ultimo successo in campionato. Era il 18 ottobre.





Queste altre immagini invece sono datate 1 novembre. La partita è Mantova-Imolese, il risultato 0-0. Di li in poi arriveranno tutte sconfitte figlie di episodi, di sfortuna colposa come i riflettori del Romeo Galli spenti che hanno consegnato al Sud Tirol lo 0-3 senza giocare e di una involuzione preoccupante alla quale Roberto Cevoli ha cercato di porre rimedio senza però riuscire ad invertire la rotta. Di lì la decisione dell'esonero in favore dell'ex tecnico della Pianese Pasquale Catalano che ha debuttato contro il Cesena, perdendo a sua volta.

Dove si sia smarrita una squadra partita così bene è difficile dirlo, toccherà alla nuova gestione tecnica trovare la chiave di volta oltre al Direttore Moreno Zocchi che dovrà intervenire sul mercato a cercare e trovare quei correttivi necessari a ripartire. Perché l'ultimo posto dista appena 2 punti, la salvezza diretta già 6. Con 9 sconfitte sconfitte consecutive quella dell'Imolese è la serie negativa aperta più lunga di tutto il calcio professionistico. La ripresa è fatta di una trasferta a Gubbio contro una squadra che invece è partita male e adesso sta benissimo, e di una partita in casa contro il Matelica.