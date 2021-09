L'Imolese si sblocca, Viterbese travolta 3-0

All'Imolese basta un tempo a gas aperto per i primi tre punti del suo campionato. O meglio, dopo una frazione iniziale di stallo prende il volo nella ripresa e schianta 3-0 la Viterbese. Che resta a quota 1 e prende consapevolezza di una difesa che al momento, con 6 gol incassati in due giornate, proprio non va.

La partita è più equilibrata di quanto dica il risultato. L'Imolese si appoggia soprattutto alle partenze di Padovan: l'attaccante ci va due volte vicino, prima accentrandosi e sparando da fuori e soprattutto poi, con un'incursione in area e mancino a piazzarla. Più articolata la combinazione tra Matarese e Lia che porta all'esterno di Benedetti, Daga controlla bene il palo. Non che la Viterbese non dica la sua: Calcagni a lanciare la discesa e incrociata di Capanni, troppo telecomandata per sorprendere Rossi. Calcagni passa da ispiratore a battitore quando Alberico s'inserisce fino in fondo e imbuca un pallone lemme e solo lisciato dai difensori rossoblu: il trequartista elude Lia e calcia, Rossi prende anche questa e strappa l'applauso.







Poi la ripresa e qui l'Imolese se la sistema, di gran qualità. Matarese di tacco per Lia che strappa sul marcatore, mira e apre il piatto in buca d'angolo, dal rientro sono passati meno di 4'. Immediata e non meno spettacolare la replica laziale: Murilo rovescia, il pallone schizza oltre il limite e Fracassini cannona contro la traversa; l'azione poi prosegue con la conclusione di Alberico, Rossi si conferma sul pezzo. Niente patta e allora Imola scappa, con un'altra magia. Qui a firma Benedetti che si libera triangolando con Rinaldi e completa l'opera con un destro al volo. Murilo e Simonelli sono in fuorigioco sul gol che varrebbe l'accorcio ed è l'ultima porta scorrevole della gara, dopodiché l'Imolese sigilla. Turchetta per l'inserimento di Lia, steso in uscita da Daga per il rigore che manda sul dischetto Boccardi: battuta spiazzante, palla in sacco e fine dei giochi.