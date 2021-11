L'Inter cerca gli ottavi dopo 10 anni di assenza. Per il Milan ci vuole un miracolo

Quello che lo Shakthar ha tolto, lo Shakthar potrebbe restituire. Se arrivassero i tre punti questa sera ore 18.45 a San Siro contro la squadra dio De Zerbi già eliminata, l'Inter chiuderebbe una fase infinita culminata in dieci lunghi anni senza una qualificazione agli ottavi di Champions League. In questa competizione di scontato non c'è nulla, ogni partita vinta in Champions ha un valore economico non indifferente e lo Shakthar non è venuto a San Siro per fare la vittima sacrificale, giocherà la sua partita per sperare ancora quanto meno di acciuffare il terzo posto che significa Europa League.

L'Inter è più forte ma lo deve dimostrare sul campo facendo leva sul gioco collaudato di Simone Inzaghi che questa sera potrebbe riuscire dove hanno fallito i suoi predecessori: Spalletti e Conte. I neroazzurri si qualificano questa sera con una vittoria e a quel punto si giocherebbero a Madrid la possibilità di vincere anche il girone, e un concomitante risultato utile del Real con lo Sheriff.

Se l'Inter batte gli ucraini anche un pareggio del Madrid basterebbe considerando che i neroazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti con i moldavi. Dzeko con Lautaro Martinez coppia offensiva, per il resto Inzaghi non cambia niente rispetto al Napoli con la conferma di Andrea Ranocchia al centro della difesa.

Il Milan questa sera alle 21 al Wanda Metropolitano di Madid contro l'Atletico cerca un'impresa disperata per la qualificazione. Per restare in corsa i rossoneri devono vincere. Ultima occasione per sperare ancora di centrare gli ottavi in questa competizione.