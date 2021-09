"L'Italia sul Tetto d'Europa", San Marino celebra l'Europeo di Mancini

Sempre il 21 settembre è prevista l'uscita del francobollo celebrativo dell'Italia campione d'Europa. L'uscita dell’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino è chiamata Italia sul tetto d'Europa. Prevista una tiratura di 80.004 francobolli in fogli da 12 con bandella sinistra del foglio. L'uscita è dedicata all'Italia che l'11 luglio 2021 a Wembley ha conquistato per la seconda volta nella su storia l'Europeo per Nazioni. Il francobollo raffigura un portiere impegnato a parare il pallone.