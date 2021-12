La Carrarese batte il Pontedera, X tra Viterbese e Fermana

Dopo tre pareggi in fila, la Carrarese ritrova la vittoria col 2-0 sul Pontedera, scavalcandolo in classifica. A sbloccarla è il colpo di testa di Pasciuti, pescato appollaiato sul palo lontano dal corner lungo di Semprini. Replica Pontedera non pervenuta e all'84° c'è il colpo di grazia di Tunjov, una punizione dalla distanza dritta in angolo basso. Gran gesto tecnico e 7° risultato utile in fila per una Carrarese in salita costante ma lenta, contando che, nella striscia in questione, ci sono 5 pareggi.

0-0 invece nella sfida da bassifondi tra Viterbese e Fermana, entrambe alla terza X consecutiva. Ai punti dominano i laziali fanalini di coda, più volte fermati al dunque da un Ginestra in grande spolvero. E quando passa, come nel caso del tocco rapace di D'Ambrosio, è la bandierina alzata a fare da estremo scudo marchigiano. Sull'unica, importante uscita a vuoto di Ginestra, è Sperotto a spazzare sulla linea il lemme colpo di testa di Capanni. E nel finale la Viterbese perde pure Murilo, espulso per un fallo su Blondett che gli vale il secondo giallo.