La Torres non si ferma più, Olbia K.O. (0-3)

Due vittorie consecutive, poi l'Olbia salta il giro. La Torres domina, stravince il derby e vola in testa al campionato. E' ufficialmente la sorpresa di questo avvio. Subito ospiti padroni del campo, punizione alta di Scotto. La Torres arriva praticamente ovunque, Fischnaller ha tempo di partire e calciare, Rinaldi controlla anche il rimbalzo. L'Olbia si vede poco e male, c'è l'assolo di Ragatzu con diagonale troppo chiuso. Sembrano migliori le condizioni che si verificano in seguito alla mandrakata di Arboleda. Tutto bene fino al tiro. Prima dell'intervallo quando sembrava l'Olbia aver passato il momentaccio ecco il vantaggio Torres. Scotto recupera palla e scaraventa sotto la traversa. Ripresa, ritmi bassi, Sassari in controllo e match in ghiaccio con Arboleda dritto su Ruocco. E' calcio di rigore e ancora Scotto si prende la doppia personale. E' chiaro che l'Olbia non ha la forza per provare a rientrare, e allora continua il monologo Torres. Ruocco conclude oltre la traversa. E al minuto 80 è troppo facile per Liviero bucare la difesa e battere Rinaldi di seconda. La favola Torres continua.