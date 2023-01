La veglia funebre nello stadio del Santos

Il Brasile è pronto a fermarsi domani per i funerali di Pelé. Il feretro di "O Rey" è stato portato allo Stadio "Urbano Caldeira", sede del Santos squadra con la quale Pelé ha scritto la storia del calcio. Proprio in questi minuti sta cominciando la veglia funebre per la quale decine di migliaia di tifosi hanno paralizzato il traffico nel tentativo di raggiungere lo stadio.

Il lungo addio a O Rey si concluderà con i funerali di domani ai quali parteciperà anche il neo Presidente del Brasile, Lula. Sul terreno di gioco sono state allestite due tende: una per la famiglia e gli amici più stretti, accanto alla bara posta al centro del campo, un'altra per gli ospiti. I funerali saranno celebrati a bara aperta, il corpo di Pelé è stato infatti trattato in attesa di essere imbalsamato.