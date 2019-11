Massimiliano Alvini a CPiace

Questa sera San Marino RTV torna Cpiace. Ospite della puntata mister Massimiliano Alvini, allenatore della Reggio Audace, una panchina che in questi giorni, visto il caso Voltolini non può che essere descritta come "hot". Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci non mancheranno di parlare del caso che oltre a parlarne tutta Italia, ha portato alla sospensione del portiere. Fischio d'inizio alle 21.00