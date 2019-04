Nel posticipo della giornata di serie A il Bologna batte il Chievo 3-0. Un vittoria importante per la squadra di di Mihajlovic in chiave salvezza. Soddisfatto Di Carlo per la prova della sua squadra, meno per la gestione dei cartellini e per i rigori contro.

Sentiamo Sinisa Mihajlovic, allenatore Bologna e Domenico Di Carlo, allenatore Chievo