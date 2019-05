Mondiale U20, Senegal e Colombia guidano Gruppo A

Il mondiale under 20

Al Senegal bastano 9” per avviare il 3-0 su Tahiti: Badji anticipa Teumere e la spizza verso Sagna, che brucia Liparo, incrocia e avvia la sua personale tripletta. Il momentaneo capocannoniere del torneo allunga sugli sviluppi della combinazione a sinistra tra Ciss e Niane, con la deviazione di Heitaa a spiazzare Pito sulla sua stoccata di destro. I protagonisti del raddoppio sono gli stessi che imbastiscono il tris: Ciss strappa il pallone a Vivi e allarga per Niane, sulla cui imbucata Teumere liscia a Sagna insacca sotto la traversa. E nel recupero Dia NDiaye lo imbecca verso il poker, stavolta però il suo tentativo s'infrange sul palo e rimbalza verso Niang, rimpallato da Liparo.

Senegal in testa al Gruppo A insieme alla Colombia, vincente 2-0 sulla Polonia padrona di casa. Walukievicz s'incarta sulla pressione di Perea e finisce col servire Angulo, che anticipa Sobocinski e fredda Majecki a tu per tu. Nella ripresa, Carbonero shakera la traversa caricando da posizione defilata, così, per la seconda rete, bisogna aspettare lo scoccare del 93°. Ancora Carbonero s'avvia in fascia su apertura di Sandoval, manda a spasso Stanilewicz e calcia, Majecki respinge ma infine capitola sulla ribattuta di Sandoval, che segue l'azione, va di finta du Szota e conclude radente al palo.