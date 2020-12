Perugia al terzo posto, Imolese in caduta libera

La cronaca della partita

Stesso modulo per Fabio Caserta e Roberto Cevoli, Perugia e Imolese si affidano al 3 - 5 - 2. Murano e Melchiorri a formare il tandem offensivo degli umbri, Stanco e Polidori per la squadra romagnola. Terreno al limite della praticabilità ma al Perugia bastano 8 minuti per trovare il vantaggio. Suggerimento di Monaco per la torsione vincente di Melchiorri. Poco prima del quarto d'ora, padroni di casa vicini al raddoppio, il diagonale di Murano si perde fuori non di molto. Imolese non pervenuta e Perugia che la chiude con la gran giocata di Elia. L'esterno biancorosso si libera cosi della difesa avversaria e di esterno destro mette la palla sotto l'incrocio dei pali. Gioco di prestigio con tanto di "Ruleta" per il 2 a 0 della squadra di Caserta.



Non c'è partita al Curi e ci vuole un super Siano per dire di no, al colpo di testa di centravanti biancorosso. Per vedere l'Imolese bisogna attendere la metà del secondo tempo, diagonale di Provenzano, bloccato da Fulignati. Lo stesso Provenzano non è fortunato, poco dopo, quando centra il palo alla destra del portiere avversario. Dopo tre pareggi consecutivi, il Perugia torna alla vittoria e sale al terzo posto in classifica. Per l'Imolese, un solo punto nelle ultime sette. giornate.