Perugia, primo ko: l'Ancona vince 2-1

Nel giorno delle prime volte, tocca anche al Perugia pagare dazio ad Ancona: è appunto la prima sconfitta in campionato per i ragazzi di Baldini. Che giocano un match a viso aperto, creano, concedono e pagano il 2-1 finale. Cioffi, bel movimento e destro a lato. Perugia aggressivo, Bartolomei da fuori e ancora Perugia con azione da videogame sulla quale Perucchini deve difendersi in angolo. Sempre Perugia, il solito Bartolomei calcia nella ionosfera e il tempo si chiude col movimento di Kouan che genera rischio autorete.

Ripresa e passa l'Ancona, sul cross di Martina ecco Saco per il primo centro stagionale dell'attaccante anconitano. Il Perugia accusa il colpo e prima di abbozzare una reazione si trova sotto di due. Colavitto pesca il jolly Peli che entrato da un minuto riceve e scarica nell'angolo lontano. Ancona ad un passo dal tris con la serpentina di Cioffi che fa legno tutta la vita e poi Ancona comincia a fare i conti ed entrare in modalità conservazione. Testa di Vasquez fuori. Occasionissima per riaprirla con Seghetti, conclusione a botta sicura salvata di riflesso da Perucchini. Lo stesso non può nulla sulla deviazione volante del solito Seghetti, proteste per un sospetto tocco di mano. L'arbitro convalida il 2-1, ma per completare la rimonta il tempo non c'è più.