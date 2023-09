Pescara in vetta, sale la Spal. La Fermana annuncia Paponi

In attesa di Torres-Carrarese – che stabilirà la prossima, o prossime, capolista – il Pescara sbarca in vetta col 2-1 sul Sestri Levante. Spinta di Pane su Moruzzi ed è rigore, Anacoura s'oppone a Cuppone ma De Marco è il più reattivo e ribadisce in rete di testa. Dal dischetto anche il pari ligure: qui è Pellacani a far fallo su Raggio Garibaldi, batte Candiano e stavolta l'esecuzione è impeccabile. Poi Pane ne combina un'altra con un brutto rilancio sui piedi di Merola, che avvia lo scambio che porta De Marco a siglare la doppietta da tre punti.

Niente salita in vetta invece per la Lucchese (0-0 col Gubbio), così come subito sotto l'Olbia rallenta facendo 1-1 con l'Arezzo. Pattarello sfonda di caparbietà su La Rosa e gli strappa il contatto da rigore, Guccione è spiazzante nel trasformare. Il pari sardo è di Contini, autore di una girata dal limite sporca e deviata che sorprende Trombini e s'insacca col bacio del palo.

Olbia 5° a 7 punti, uno in più del Perugia che con l'1-1 col Pontedera è a 3 X in 4 gare. Toscani avanti con una ripartenza magistrale: lancio dalle retrovie per Ianesi e inserimento perfetto di Nicastro, glaciale nella stoccata a tu per tu col portiere. Il pari del Grifone sul tiro di Lisi rimpallato da Calvani, palla a Matos che coordina la girata e mette in rete.

Perugia raggiunto dalla SPAL che con la rimbalzante al volo di Bertini trova, al 91°, l'1-0 sulla Juve Next Gen. Bianconeri con l'asterisco per la gara in meno – al pari dei ferraresi – ma comunque unici, causa tris di ko filati, ad essere ancora a quota 0. Dalla quale si stacca la Recanatese: 1-0 nel derby con la Fermana firmato dalla perla di Giampaolo, che converge da destra e infila in buca d'angolo da oltre la mezzaluna. Fermana che intanto annuncia l'attaccante classe '88 Daniele Paponi, svincolato dall'Imolese e fermo da febbraio per la rottura del crociato.