Santini show nel recupero, Rimini-Alessandria 3-0

Il Rimini segna, si spegne e rischia di rimettere in gioco un'Alessandria che ci crede fino al recupero, quando Santini decide di farsi capocannoniere del girone e la chiude. Doppietta della punta – che sale a quota 6 – e al Neri è 3-0 per i biancorossi, che così facendo scalano la classifica e ora sono sesti insieme alla Lucchese. Viceversa, il successo del Montevarchi ricaccia i piemontesi sul fondo, condiviso con la Recanatese.

Il primo tempo regala poco, giusto Tonelli che crossa per la testa di Vano e Marietta che respinge in volo. Con la ripresa Laverone scambia con Gabbianelli, affonda e libera Santini, il cui piattone a piazzarla sarebbe un omaggio al Del Piero 2006, non fosse appena alto. Alla seconda azione corale però il Rimini non è altrettanto sciupone: Pasa a innescare Tonelli, servizio al centro e Gabbianelli di testa per il vantaggio biancorosso.

Che però non fa da rompiargine, anzi è l'Alessandria che ne ricava la scossa necessaria per provare a riaprirla. Filip dialoga con Galeandro e scarica il mancino, mancando di poco lo specchio. Poi è Nunzella a gettarsi su un pallone vagante, tiro a giro quasi dal vertice destro dell'area e c'è il palo a negare il pari.

Ma la spinta grigia s'esaurisce qui e tutto resta in ghiaccio finché, col recupero, comincia lo show di Santini, che capitalizza due errori difensivi su lancioni a campanile. Un'incomprensione tra Lombardi e Rota gli spiana la strada verso l'area, dove elude Checchi e, stavolta, non cicca il destro a piazzarla. E al giro dopo è Checchi a titubare, permettendogli di salire a contestarla e avviarsi verso l'imbucata in angolo basso che ne fa il nuovo re dei bomber del Girone B.