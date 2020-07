Sarri: "Anche quando prendi palo pensi di aver fatto gol! Ancora non abbiamo vinto nulla"

Maurizio Sarri e Simone Inzaghi

Nell'ultima partita della 34esima giornata della Serie A la Juventus ha superato 2 a 1 la Lazio portandosi così a 8 punti dall'Inter, seconda in classifica. Adesso alla Vecchia signora mancano solo 4 punti per mettere in bacheca lo Scudetto.

Nella conferenza post gara il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, calma gli animi: "Ancora non abbiamo vinto nulla, anche quando prendi il palo pensi di aver fatto gol. Ci servono 4 punti nelle prossime 4 gare, ma queste settimane ci hanno fatto capire quanto sia difficile fare punti in questo momento".

Da parte sua l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ringrazia i suoi giocatori: "Ho stretto la mano a tutti i miei uomini, perché abbiamo giocato in condizioni di emergenza e forse meritavamo di più. A punirci è stato un episodio".

Oggi inizia la 35esima giornata con Atalanta-Bologna in campo alle 19.30 e Sassuolo-Milan alle 21.45.