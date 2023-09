Serie C, Fermana di misura con il Pontedera

Primo successo in campionato per la Fermana che supera di misura il Pontedera. Prima occasione degli ospiti con una conclusione dalla distanza di Nicastro che Borghetto non ha problemi a bloccare. Replica dei padroni di casa al 22: Montini pesca in area Curatolo, il mancino viene deviato sul fondo. Sempre Curatolo dieci minuti più tardi, questa volta da posizione di destra, il diagonale si spegne sul fondo. All'intervallo il risultato è ancora di 0-0. Nella ripresa dopo un paio di minuti è ancora del Pontedera la prima conclusione. Borghetto blocca sul tentativo di Ianesi. Al 49' episodio decisivo nell'economia della gara. Guidi commette fallo, per il direttore di gara è da giallo, il secondo della partita per il giocatore del Pontedera che resta in dieci uomini. Forte anche della superiorità numerica, la Fermana la sblocca al 64' con Montini. La rete arriva al termine di un contropiede marchigiano su una palla recuperata da Padella per Grassi, che taglia per Misuraca, che potrebbe concludere ma sceglie il tocco per Montini che deve solo appoggiare in fondo alla rete. Dall'altra parte il Pontedera avrebbe la palla del pari con Ianesi che in piena area gira in porta ma manda alto. I toscani tentano l'assalto finale, sul cross di Perretta, la palla s'impenna, Nicastro la tocca, Borghetto risolve tutto. La Fermana tiene il minimo vantaggio e si porta a casa i primi tre punti della stagione.