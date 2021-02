Serie C: Il Padova riprende la corsa e chiude 0-6 a Mantova

Mantova - Padova

Il Padova travolge il Mantova e resta in scia Sud Tirol con il secondo posto in classifica e una partita da recuperare. Mandorlini sfrutta subito il mercato di riparazione che per il Padova è stato in versione extra lusso: Cosimò Chiricò sulla destra finte e contro finte con la punta va a servire Cissè che di testa batte Tosi. Mantova subito sotto. Troppa differenza tra le due formazioni e dopo il primo quarto d'ora la distanza raddoppia. Sulla destra il Padova fa quel che vuole, in questo caso è Hraiech a metterla bene per Bifulco appostato sul secondo palo non ha difficoltà a battere ancora Tosi. Il Mantova una reazione d'orgoglio ce l'ha ma i ripetuti tentavi di arrivare al goal sono resi vani spesso dall'imprecisione.



La partita non si riapre e a chiuderla ci pensa in campo aperto il migliore per distacco Cosimo Chiricò. Uno di quei giocatori a cui la C sta stretta stretta e la B un po' larga. Giocatore da B2, ma il goal che porta il Padova sullo 0-3 è da spellarsi le mani. Partita chiusa. Il Mantova si scioglie e il Padova dilaga. Il poker al termine di un azione tutta di prima è opera di Hallfreðsson con la sponda di un altro nuovo innesto come Marco Firenze. I padroni di casa provano in tutti i modi a segnare il goal della così detta bandiera: ma pali e salvataggi sulla linea lasciano la porta di Vannucchi inviolata. Sconsolato Troise, allarga le braccia Ganz. Il pokerissimo, goal con il petto porta la firma di Biasci altro asso da C arrivato a Gennaio. Poi arriva anche lo 0-6 chiuso il set con il colpo di testa sotto misura di Jelenic. Il Padova mostra i muscoli. Allo stadio comunale Danilo Martelli di Mantova. Padova batte Mantova 6-0.