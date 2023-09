Serie C, tris della Carrarese contro la Fermana

La stagione di Carrarese e Fermana inizia allo “Stadio dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri”. I padroni di casa vivaci nella prima parte di gara che ci provano in un paio di occasioni con Simeri, ma in entrambe le occasioni non trova lo specchio di porta. Ancora i toscani, questa volta con Palmieri, Borghetto si oppone, la palla è in angolo. La partita si sblocca al 40' con Capello che finalizza nel migliore dei modi il lavoro di Cicconi e Palmieri, con l'ex Entella che serve Capello che batte Borghetto. Prima della fine di tempo il raddoppio di Cicconi con un conclusione dalla distanza, ma il gioco era stato fermato da Maria Marotta per lo scontro tra il portiere della Fermana e Simeri. Nella ripresa subito il raddoppio della Carrarese. Imperiali da il via all'azione, Cicconi in percussione sul lato sinistro, mette al centro dove arriva la deviazione di Calderoni nella propria porta. Al 62' la Carrarese la chiude con Palmieri. Sul cross dalla destra arriva il colpo di testa del giocatore di casa che porta sul 3-0 il punteggio. Prima della fine potrebbe arrivare anche il poker della squadra di Alessandro Dal Canto con Panico che scappa via in velocità, Borghetto ci mette una pezza a deviare in angolo. Tutto perfetto per la Carrarese, tranne il secondo giallo a Coppolaro che non finisce la partita. Buon debutto per la squadra marmifera, da rivedere la Fermana.