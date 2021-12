Nuova stretta da parte del Governo per quanto riguarda il numero di spettatori negli stadi a causa dell’aumento dei nuovi casi di positività al Covid. Il nuovo decreto prevede, infatti, il 50% di capienza - con disposizione a scacchiera - per gli impianti all’aperto e non più il 75% attuale. La capienza massima prevista per gli impianti al chiuso, invece, è al 35%.