Superlega: rinunciano le sei inglesi, l'Inter non più interessato al progetto

A poco più di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda, con le sei squadre inglesi che se ne tirano fuori in serata e l'Inter che dà un primo segnale, affermando di non trovare più il progetto interessante. Dopo la defezione del Manchester City anche gli altri cinque club inglesi, coinvolti nella creazione della Superlega, si sono ritirati dal controverso piano. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool hanno deciso di non far parte della nuova competizione, come ufficializzato da comunicati ufficiali dei club.









Il Barcellona deciderà sentiti i soci del club, ma in nottata una bozza di nota ufficiale sancisce in sostanza il tramonto del progetto originario: "La situazione attuale nel calcio europeo ha bisogno di un cambiamento e la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto".