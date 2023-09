Tonti salva il Pineto, solo 0-0 per l'Entella

Di pari in meglio il Pineto, di pari in peggio l'Entella. Comunque pari, il secondo su due partite. Padroni di casa che hanno già incontrato le ambiziose Gubbio ed Entella, ospiti che invece non hanno ancora vinto. Chiavari preme, Tonti alza il muro, quasi miracolo del portiere sulla deviazione di Zamparo. Minuto 12 ancora Tonti, questa volta su Di Santo. A metà tempo sempre Tonti, decisamente il migliore dei suoi, a disinnescare il sinistro uncinato di Mosti. I padroni di casa, che poi giocando a Pescara casa non é, si vedono con questo schema tipo rugby che porta De Lucia prima a respingere su Borsoi e nel proseguo dell'azione a bloccare il colpo di testa di Gambale. Ritmi più bassi in una ripresa imbastita. Parodi si fa trovare fuori posizione, De Lucia salva su Gambale. L'Entella aumenta il carico, entra anche Santini. Il bomber libera al tiro Di Santo, Tonti è quello del primo tempo. Si chiude tutto con l'ex Rimini che sollecitato da Mezzi si alza, ma non abbastanza. E finisce senza gol con il Pineto che archivia e l'Entella che borbotta.