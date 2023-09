Tra Perugia e Pescara è pari spettacolo (1-1)

Con Zeman e Baldini non ci si annoia, il Curi è una 'champagneria'. Finisce 1-1 tra Perugia e Pescara, pari giusto, ma poteva essere 20-20. Subito Cuppone imbuca per Merola, paratona di Adamonis, che poi è reattivo anche successivamente sullo stesso Cuppone. Ospiti aggressivi, il sinistro di Accornero va a lato della porta. Metà tempo esce anche il Perugia, Lisi la mette forte, Iannoni scarabocchia. Minuto 34, fucilata di Bartolomei, Plizzari vola, poi palo e ribattuta e forse anche braccio, ma l'arbitro messo bene dice niente. Prima dell'intervallo da annotare un tiro a giro di Accornero. Ripresa e volata di Cuppone. Un coast to coast in piena regola resistendo al ritorno dei difensori. Tutto perfetto fino alla cosa apparentemente più facile. Di là è clamorosa anche la palla gol di Vasquez, sembra fatta e dal nulla sbuca un monumentale Plizzari. Il Pescara passa, minuto 67. Aloi ruba ad Acella e scarica, Adamonis si inventa la paratissima, ma nulla può sul tap in di Aloi. Il palo di Dagasso a stretto giro nega al Pescara il colpo del k.o. e il Perugia che resta meritatamente in partita riemerge. Cancellieri di sforza sbatte sulla barriera. Ma quando sceglie di andarci di fino, toglie la ragnatela e fa 1-1. Ultimo brivido con Cuppone che sfonda e la mette. Cangiano arriva e non arriva e dunque sono pari e sono applausi, ma un solo punto a testa.