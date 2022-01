Vaira: "Con Spurio abbiamo completato la batteria dei portieri. Bortolussi? Piace a tutti anche a noi"

Davide Vaira

Il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira in collegamento skype a Cpiace parla apertamente del mercato di gennaio. Il Modena ha completato due operazioni: il portiere Andrea Spurio, il difensore centrale Matteo Piacentini. Il DS Vaira non nasconde l'interesse in chiave futura per il bomber del Cesena Mattia Bortolussi.