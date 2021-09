Vincono le "big": ok Francia, Portogallo e Olanda

Anche senza CR7 – squalificato e in attesa del debutto con lo United – il Portogallo continua a volare in vetta al Gruppo A. A Baku l'Azerbaijan regge mezz'ora poi cade sotto i colpi dei Silva: Bernardo raccoglie l'assist al bacio di Bruno Fernandes e la infila sotto all'incrocio dei pali, Andrè – ex Milan – deve solo appoggiare dentro a porta vuota. Nella ripresa ci pensa Diogo Jota a firmare il definitivo 3-0 con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Nel Gruppo D, invece, riparte la Francia dopo i due pareggi consecutivi con Bosnia e Ucraina. I transalpini - campioni del mondo in carica - regolano la Finlandia con un gol per tempo, entrambi a firma Griezmann: il neo-colchonero prima la mette all'angolino con una precisa trivela, poi la fa passare tra palo e Hradecky ad inizio secondo tempo.









Molto più incerta la situazione nel Gruppo G anche se l'Olanda, dopo un avvio complicato, sembra aver ingranato. Nel big match con la Turchia gli Orange dominano in lungo e in largo e alla fine ne segneranno ben 6. I primi due sono da calcio champagne con Klaassen e Memphis Depay grandi protagonisti. L'attaccante del Barcellona, poi, completerà la personalissima tripletta con il cucchiaio su rigore e con un tap-in di testa da 0 metri. Nel finale gloria anche per Til, ben imbeccato dall'atalantino Koopmeiners, e Malen che chiude il set. Serve solo per le statistiche il centro di Under dopo un pasticcio della difesa di van Gaal. Appaiata all'Olanda c'è la Norvegia del fenomeno Haaland che ne fa 3 al malcapitato Gibilterra: finirà 5-1 per gli scandinavi che vanno a segno pure con Thorstvedt e Sorloth. Chi continua a stupire è la Danimarca semifinalista degli ultimi Europei: 5-0 ad Israele, sesta vittoria in altrettante partite, 22 gol fatti e nessuno subito per una nazionale che parla “italiano” grazie ai gol del difensore milanista Kjaer e dell'esterno bolognese Skov Olsen. Manita chiusa da Poulsen, Delaney e Cornelius.