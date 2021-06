Vuthaj" felice per questi tre punti che ci spingono verso i play off"

Dardan Vuthaj

Il Rimini rimonta la Correggese con i gol di Vuthaj, Ricciardi e Ambrosini su rigore. Molte le proteste della Correggese sugli ultimi due gol. Quello di Ricciardi, il cui tiro entra in rete senza che Ambrosini, davanti al portiere tocchi la sfera. Ma nel momento del tiro-cross che poi si infila in porta, il numero 10 pare essere tenuto in gioco. Proteste anche per il rigore concesso per fallo su Casolla, a farne le spese il Nazionale sammarinese filippo Fabbri espulso. Del buon momento del rimini parla Dardan Vuthaj