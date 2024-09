Antognoni: "Motta e la Juve stanno dimostrando che è giusto credere nei giovani"

Sentiamo Giancarlo Antognoni

Il Capo delegazione dell'Italia Under 21 campione del mondo Spagna 82 e grande centrocampista della Fiorentina, Giancarlo Antognoni parla ai nostri microfoni della partita Italia - San Marino Under 21. Antognoni fa un analisi generale dello stato di salute del calcio italiano sottolineando l'ottimo lavoro della Juventus e Thiago Motta riguardo i giovani. Per il difensore bianconero Nicolò Savona che si è messo in luce in questo inizio di campionato prima convocazione con la squadra di Nunziata

Nel Video l'intervista Giancarlo Antognoni Capo delegazione Italia Under 21