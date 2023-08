Calcio Mercato, il punto sulle trattative già chiuse dei club del Titano

Per il Domagnano da segnalare gli arrivi di Nicola Zafferani, esterno sammarinese del 1991, ex Cailungo e Cosmos. Sempre per la difesa è giallorosso Dario Merendino, con diverse esperienze nel Campionato Sammarinese tra Faetano, Tre Penne e Libertas. Doppio rinforzo per il Fiorentino, che aggiunge due difensori alla propria rosa: si tratta di Abdoulay Papa Gueye, centrale classe 2001 arrivato dal campionato d'Eccellenza lombardo, e del terzino destro Boubacar Diop. Sono gli acquisti numero sei e sette per i rossoblù, che avevano già inserito in rosa due attaccanti, il Nazionale sammarinese Mattia Stefanelli e il giovane Francesco Salemme, i difensori Davide Simoncini e Mattia Costantini e il centrocampista Salif Sidibe, campione d'Italia Primavera con l'Empoli nel 2021, arrivato dalla Serie B ceca.

La Libertas ha blindato la porta con l'arrivo di Elia Benedettini tra i pali. Tra i nuovi acquisti dei granata anche il difensore Nicola Greco, il centrocampista Alessio Tafa e l'attaccante Alessandro Torsani. Per la porta del San Giovanni anche il classe 2003 Michele Magnani. In difesa i rossoneri puntano su Filippo Santi, classe 2001 e Diego Fabbri, terzino sinistro del 2003. Sempre in chiavi arrivi anche Mattia Aprea e il centrocampista Lorenzo Contadini. Per il Tre Fiori, ultimo arrivo in ordine di tempo Nicola Mazzotti, che si aggiunge a Gabriele Varrella, Eric Fedeli, Giacomo Cecconi e Michele Nardi. Per i campioni di San Marino del Tre Penne, ultimi rinnovi con Michael Battistini, Luca Ceccaroli e Davide Cesarini, ai quali si aggiungono quelli di Fabio Giovagnoli e Michele Stellato. Tra le novità in entrata per i detentori della Coppa Titano della Virtus, l'esterno offensivo Alessandro Pecci, il portiere Manuel Barbieri e l'ex Bari Michele Rinaldi. Ai quali si è aggiunto il sammarinese David Tomassini e il ritorno di Daniel Piscaglia.