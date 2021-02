Campionato: ecco la "prima" del 2021

Quattro mesi dopo si torna a parlare di Campionato Sammarinese. Lo scorso 25 ottobre le ultime partite ufficiali della stagione 2020/2021. E' arrivato il via libera all'attività agonistica che riprenderà con Cosmos – Domagnano alle ore 20:45 allo Stadio Ezio Conti di Dogana. Proprio la sfida tra gialloverdi e giallorossi rappresenterà la gara della ripresa, in programma per mercoledì 24 febbraio. Anche sul Titano dunque si torna in campo.





Format rinnovato, esigenza dovuta a quattro mesi di inattività. La stagione regolare si chiuderà con l'ultima giornata del girone di andata il 24 e 25 aprile. Nove turni di campionato per conquistare le posizioni che valgono i play off. Il presente del calcio sammarinese parla anche di mercato. Già detto della Libertas con i movimenti in entrata già ufficializzati e con il Faetano che ha annunciato Mezgour in attacco, anche le altre società si stanno muovendo. Il Cailungo è partito dalla collaborazione con Andrea Candeloro a livello dirigenziale. Il Domagnano riparte da porta e attacco. Tra i pali il sammarinese Davide Colonna, davanti il classe 1983 Alessandro Rossi. L'ambizioso San Giovanni ha scelto Alex De Biagi, sammarinese classe 2000 per aumentare le soluzioni in difesa. Dopo il recupero tra Cosmos e Domagnano sarà intera giornata, la settima con un programma che si aprirà sabato 27 febbraio con quattro partite: Faetano-Libertas a Domagnano, Cosmos-La Fiorita a Fiorentino, Juvenes/Dogana-Fiorentino ad Acquaviva e Murata-Pennarossa a Montecchio. I posticipi della domenica prevedono: Domagnano-Cailungo a Domagnano, San Giovanni-Tre Fiori a Montecchio e Folgore-Tre Penne a Fiorentino. Riposa la Virtus. Il club di Acquaviva tornerà in campo per la prima volta nel 2021 domenica 7 marzo.