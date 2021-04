Coppa Titano: squalifiche pesanti

Il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 22 maggio il tecnico della Folgore Omar Lepri per insulti nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, di fatto stagione finita per l'allenatore della squadra di Falciano che salterebbe anche l'eventuale finale di Campionato. Salterà la finale di Coppa Titano il tecnico de La Fiorita Nicola Berardi fermato fino al 15 maggio per proteste nei confronti dell'arbitro. Berardi salterà anche i quarti di finale di Campionato e l'eventuale semifinale. Non giocheranno la finale di Coppa Titano Davide Simoncini e Matteo Sartori, per entrambi squalifica di una giornata per somma di ammonizioni.