È un Victor modello “corto muso”

Nel servizio le interviste a Nicholas D'Este e Scott Arlotti

Spesso sono solo casualità, perchè vista nel complesso, la partita con il Sant'Angelo poteva finire con ben altri risultati. Nel calcio i "ma" e i "se", però non contano, il finale dice Sant'Angelo – Victor San Marino 0-1, stesso punteggio con cui si è conclusa la gara con il Lentigione. Due gol firmati Nicholas D'Este e sei punti, il massimo della concretezza. I biancoazzurri di Cassani hanno concentrato nei 94 di ieri tutta una serie di qualità invidiabili per una squadra: qualità, quantità, senso tattico, abnegazione, spirito di sofferenza e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Sta crescendo anche l'intesa. È una squadra praticamente nuova che sta completando quel canonico warm up di inizio stagione, chiamiamolo ambientamento, e meglio di così in Serie D non poteva cominciare. 7 punti in 4 giornate frutto di un pareggio, una sconfitta e due vittorie consecutive, approccio giusto con la nuova categoria e l'impressione è che l'asticella possa essere spostata ancora più su. Si ragiona con il noi e quelle feste negli spogliatoi ad ogni vittoria sottolineano il clima di un gruppo vero, capace di togliersi delle soddisfazioni in un torneo complicato come lo è da sempre la quarta serie italiana.

