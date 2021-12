Elezioni FSGC: per la presidenza anche Giampaolo Mazza e William Guerra

Aperte le buste con i nomi dei candidati per il rinnovo del Consiglio Federale della Federcalcio. Per il ruolo di presidente sono pervenute le candidature di Giampaolo Mazza, in rappresentanza dell'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio e quella dell'ex capitano della Nazionale William Guerra per l'Associazione Sammarinese Calciatori. Mazza e Guerra hanno presentato la candidatura anche per il Consiglio Federale insieme a Valeria Canini, Jessica Guidi, Paolo Nanni e Lino Zucchi.



Come da regolamento, il Presidente Marco Tura ed i Consiglieri in carica sono iscritti di diritto. L'ufficializzazione dei candidati avverrà dopo la verifica dei requisiti richiesti e comunque non oltre tre giorni.