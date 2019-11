Massimo Gori non è più l'allenatore del Faetano. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico. La società gialloblù è al lavoro per individuare il sostituto che sarà annunciato nei prossimi giorni.

La società, in una nota, ringrazia sinceramente l'allenatore per l'impegno, la professionalità e la competenza che non sono mai mancati in questi mesi di collaborazione. A lui - scrive il Faetano - vanno i migliori auguri per il proseguo della propria carriera professionale.