Femminile: sconfitta al 95' per la San Marino Academy con il Cortefranca

Trasferta amara per la San Marino Academy sul campo del Cortefranca. La squadra di Alain Conte perde 2-1 al 95' minuto. Padrone di casa in vantaggio al 45' del primo tempo con il gol di Sonja Kiem con un tiro da fuori. Nella ripresa le Titane trovano il pareggio con Sofieke Jansen al 62'. Al 95' minuto sul tiro da fuori di Redolfi destinato sul fondo, Montanari sbaglia l'intervento, sulla palla che resta lì arriva Guya Vavassaroi che deposita in rete. Vince il Cortefranca 2-1.