Femminile: vittoria in rimonta della Lazio a San Marino

La San Marino Academy spaventa la capolista Lazio che riesce solo in rimonta a imporsi ad Acquaviva per 2-1 su un campo reso impraticabile dalla tanta pioggia. Le Titane la sbloccano dopo 15 minuti con un pallonetto di Raffaella Barbieri. Nel recupero del primo tempo il pareggio della Lazio con Louise Dannemann Eriksen.

Nella ripresa è un sontuoso colpo di testa di Carina Alicia Baltrip-Reyes al 59' a firmare il 2-1. San Marino Academy che termina in dieci per il rosso al portiere Limardi per chiara occasione da rete.