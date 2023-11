Intervista a Simone Franciosi

22 anni e già un posto nella storia del calcio sammarinese per il difensore Simone Franciosi, che contro il Kazakistan, alla sua presenza n°9, ha segnato il 30° gol della nazionale di San Marino: "Questa partita non me la scorderò sicuramente. Al gol non ci ho capito più nulla, mi sono sentito spaesato, anche per la confusione dello stadio: ho provato tanta emozione, tante emozioni".