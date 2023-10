Il Cailungo supera di misura la San Marino Academy: 1-0, decide Giangrandi

Dopo il 4-0 al Pennarossa, la San Marino Academy U22 vuole continuare a stupire. Di fronte però c'è un Cailungo compatto che conosce bene l'importanza di questa partita. Partenza a razzo dunque per i rossoverdi di Denis Iencinella che la sbloccano dopo soli 4 minuti: bella azione personale di Alessandro Giangrandi che parte da centrocampo e arriva in area, prende la mira e la infila là dove Battistini non può arrivare. Gran gol dell’esterno classe 1996 e 1-0 Cailungo. Che non vuole fermarsi: Senja calcia da fuori, Battistini questa volta vola e mette in corner. Dopo un inizio shock l’Academy prova a trovare le misure ma dietro sbanda: Giangrandi imbuca per Urbinati, ancora Battistini é bravo a dire di no ed evitare il raddoppio. E allora i biancazzurri prendono coraggio: Famiglietti rientra e scarica per Pietro Renzi che va a giro, costringendo Masini ad una parata non semplice. Ancora Academy: la punizione di Giocondi aggira la barriera e, leggermente deviata, passa a centimetri dallo specchio. Strappa gli applausi del pubblico di Acquaviva, invece, Tommaso Famiglietti: il 9 parte da sinistra e la fa girare. Sembra 1-1, la sfera però si infrange sulla traversa.

Prima chance della ripresa dopo un paio di secondi: Urbinati ci prova direttamente dal calcio d’inizio, Battistini alza in corner. Sull'angolo successivo il 72 sale in cielo, il portiere biancazzurro sfiora ed è legno anche per il Cailungo. Nel secondo tempo però le due formazioni sbagliano di più e di conseguenza le emozioni scarseggiano. Ci riprovano i rossoverdi con il cross basso di Giangrandi per il neo-entrato Amati, Battistini blocca in due tempi. Si resta però in equilibrio e i ragazzi di Matteo Cecchetti si costruiscono l’ultima potenziale occasione a 30 secondi dalla fine: tiro-cross insidioso di Giocondi che fa passare più di un brivido sulla schiena dei giocatori del Cailungo. Che però possono festeggiare per un successo prezioso: altro 1-0 dopo quello al Fiorentino e 6 punti in tasca dopo 4 giornate. Per la San Marino Academy resta la consapevolezza di potersela giocare alla pari.