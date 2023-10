Kjaer: "Complimenti a San Marino. Su Hojlund è rosso, il difensore l'ha fatto apposta"

Simon Kjaer

Serata da ricordare per Simon Kjaer che a San Marino ha raggiunto quota 130 presenze in nazionale, staccando una leggenda come Peter Schmeichel e diventando il primatista assoluto di presenze con la maglia della Danimarca. "Una giornata che ricorderò per tutta la vita - dice il milanista - della partita si salvano giusto i tre punti. Non abbiamo giocato come avremmo voluto, però il calcio è così. Complimenti a San Marino, però ci sono tante cose che dobbiamo migliorare".

A Serravalle è stata partita vera e non sono mancate le polemiche, sia sul gol vittoria di Poulsen - coi biancazzurri che contestano la mancanza di fair play dei danesi, rei di non essersi fermati con Cevoli infortunato - che per un fallo di Di Maio su Hojlund, punito con un giallo ritenuto troppo leggero dagli ospiti: "Quello è rosso netto, perché l'ha fatto apposta - dice Kjaer - non c'è niente da spiegare, è rosso diretto perché lui entra per fare male a Hojlund, poi i ragazzi hanno detto cose non belle. Io l'ho detto all'arbitro, sapevo che a un certo punto Hojlund rischiava di farsi male. La stessa situazione che c'è stata nel Mondiale 2014 nella partita tra Brasile e Colombia, quando Neymar si ruppe la schiena. Per fortuna con Rasmus non è successo niente".