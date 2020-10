Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini è intervenuto in diretta telefonica alla trasmissione Telestadio. "Non escludo - ha dichiarato - una sospensione del Campionato sammarinese, domani valuteremo questa ipotesi in Congresso di Stato".





Lonfernini ha aggiunto che è in stretto contatto con la Federcalcalcio e con il Comitato Olimpico sammarinese. "Escludo - ha concluso - che verranno prese decisioni autonome dalla varie Federazioni Sportive".