Nazionale Under 17: c'è l’Italia per l’esordio nelle qualificazioni europee

Attesa quasi terminata per l’esordio nel torneo di qualificazione all’Europeo che vedrà la Nazionale Under 17 impegnata sul territorio romagnolo fino a martedì 31 ottobre. Si gioca nel circondario perché nel girone dei Bianco-azzurrini – il Gruppo 11 - figura anche l’Italia, che farà da padrona di casa in un mini-torneo che, oltre a San Marino, comprende Grecia ed Irlanda del Nord.

La Nazionale biancoazzurra allenata da Alessandro Loris Bonesso farà il suo esordio proprio contro l’Italia, a Santarcangelo alle ore 15:00. La gara sarà disponibile in diretta sul canale YouTube della FIGC. Il ritorno in campo è previsto per sabato alle 12:00, quando a Cervia, allo stadio Germano Todoli, i Bianco-azzurrini sfideranno la Grecia. Ultimo impegno del Gruppo 11, l’incontro del 31 ottobre contro l’Irlanda del Nord. Per l’occasione la Nazionale del Titano tornerà di scena al “Mazzola” di Santarcangelo, con fischio d’inizio fissato alle 15:00.

Questi i convocati:

ARLOTTI LEONE CENTROCAMPISTA

BINDI TOMMASO DIFENSORE

BUGLI GIULIO MARIA DIFENSORE

CANAREZZA LORENZO CENTROCAMPISTA

CASADEI JACOPO PORTIERE

CONTUCCI IVAN DIFENSORE

DELLA BALDA ENEA ATTACCANTE

DELLA BALDA FRANCESCO PORTIERE

FAETANINI FRANCESCO CENTROCAMPISTA

FORCELLINI SAMUELE DIFENSORE

MARANI DIEGO DIFENSORE

MARINUCCI PIETRO DIFENSORE

MELONI CRISTIAN CENTROCAMPISTA

MONTALI GABRIELE DIFENSORE

MULARONI ALESSANDRO ATTACCANTE

PASOLINI LUCA CENTROCAMPISTA

PROTTI NICHOLAS ATTACCANTE

RASCHI LORENZO DIFENSORE

VALENTINI FILIPPO ATTACCANTE

ZAVOLI JACOPO CENTROCAMPISTA