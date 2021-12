Osimani verso il girone di qualificazione: "Pronti a giocarcela sempre"

Abituato a stupire, il Futsal sammarinese, è pronto per una nuova avventura nel girone di qualificazione ai Mondiali. Si gioca in Germania, paese ospitante, per un girone a quattro che con i padroni di casa comprende anche Montenegro, Gibilterra e appunto San Marino. Il CT Roberto Osimani, sotto la guida del quale tutto il movimento ha fatto il salto di qualità, è pronto a lavorare con il gruppo storico, innestando un paio di buoni prospetti dall'Under 19. E pur riconoscendo il valore degli avversari indica la via maestra per provarci sempre. Appuntamento il 6-7-9 aprile, ma prima la Nazionale giocherà un'amichevole internazionale a San Marino in via di definizione.